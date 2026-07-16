Dove vedere in tv Francia-Inghilterra Finale 3°-4° posto Mondiali calcio 2026 | orario canale streaming

La partita per il terzo posto dei Mondiali di calcio 2026 si disputerà sabato 18 luglio al Miami Stadium alle 23. L'incontro metterà di fronte Francia e Inghilterra, ed è l’unico match di consolazione della fase a eliminazione diretta del torneo. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming.

L’unico match di consolazione della seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2026 di calcio si giocherà sabato 18 luglio: la finale per il 3° posto si giocherà al Miami Stadium alle ore 23.00 italiane. e metterà di fronte Francia ed Inghilterra. La Francia, che ha vinto il Girone I e poi ha superato Svezia, Paraguay e Marocco, si è fermata nel penultimo atto contro la Spagna, mentre l’ Inghilterra, che ha chiuso al primo posto il Girone L e poi ha eliminato Congo, Messico e Norvegia, ha perso in semifinale contro l’Argentina. La diretta tv in chiaro del match valido come finale per il 3° posto dei Mondiali 2026 di calcio sarà affidata a Rai 1 HD, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà a cura di DAZN, con la diretta streaming gratuita fruibile su Rai Play. 🔗 Leggi su Oasport.it

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