Il presidente della FIFA ha dichiarato che il prossimo Mondiale, sebbene senza l’Italia, sarà il migliore di sempre e unirà tutto il pianeta. Ha aggiunto che il tour con Baggio e altre leggende si rivolge agli emigranti, creando un collegamento tra le comunità di tutto il mondo. La manifestazione si svolgerà senza la squadra italiana, ma con iniziative per coinvolgere i tifosi all’estero. Nessun dettaglio sugli aspetti organizzativi o date specifiche.

Noi italiani siamo proprio dappertutto, tranne al Mondiale. Sono presidente della Fifa dal 2016, e gli Azzurri alla Coppa del Mondo non li ho mai visti, proprio io che nel 1982 tifavo per Paolo Rossi e non mi perdevo una sola partita in televisione. Ne approfitto per dire che, a proposito di questa edizione, per l’Italia non è mai esistita la possibilità di venire ripescata, neppure per un secondo. Su questo punto voglio subito essere chiaro, sgomberare il campo da alcune fastidiose bugie che sono state dette giocando con i sentimenti dei tifosi, che ho letto e ascoltato. I tifosi non vanno illusi, punto. Russia 2018, Qatar 2022 e, adesso, il 2026 fra Stati Uniti, Canada e Messico: siccome l’Italia non si è qualificata, nei giorni scorsi ho deciso di organizzare un piccolo tour, fra Toronto e New York, invitando alcune Legends per incontrare la vastissima comunità italiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Infantino: "Un Mondiale senza Italia ma che unisce tutto il pianeta: sarà il migliore di sempre"

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Gianni Infantino: Iran will be at the World Cup

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Giornalismo con la G maiuscola. Bravissimi @lequipe Questo mondiale di football è una gigantesca presa per i fondelli, per come è nato e sta iniziando. La speranza è che sia un FLOP colossale, che faccia sprofondare Infantino e Trump. #FuckTrump #Trump x.com

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Esatto, è proprio questo il punto del mondiale reddit