Si teme per l'attesa finale dei Mondiali 2026, fissata per la giornata di domani: domenica 19 luglio. Gli oltre 800 roghi che stanno devastando i boschi del Canada hanno generato una quantità spropositata di fumo e particolato, e questo viene spinto verso gli Stati Uniti, in particolare la zona del Midwest e della East Coast. L'area metropolitana di New York, così come per il New Jersey, è stata totalmente investita. E adesso il match è a rischio. Stando alle recenti informazioni che arrivano da oltreoceano, il MetLife Stadium di East Rutherford, stadio in cui dovrebbe svolgersi la finale, ha raggiunto un livello di inquinamento atmosferico considerato preoccupante dalle autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Mondiali 2026: fumo su New York a causa degli incendi. Trump furioso contro il Canada

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Mondiali, il fumo degli incendi minaccia la finale di New York

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Incendi in Canada minacciano la finale dei Mondiali 2026 a New York, città "scompare" nel fumo "arancione"Gli incendi boschivi in Ontario, Canada, sono cresciuti significativamente, generando un grande volume di fumo che ha raggiunto le aree di New York.

Il fumo degli incendi in Canada oscura lo skyline di New YorkIl cielo di New York è stato coperto dal fumo proveniente da incendi boschivi nell’Ontario, Canada.

Temi più discussi: Allarme Mondiali, New York coperta di fumo: il rischio per la finale tra Argentina e Spagna; Incendi Canada, fumo negli Usa. Si teme per finale dei Mondiali. FOTO; Fumo, allerta e mascherine: così New York arriva alla finale; Mondiali, il fumo degli incendi in Canada avvolge lo stadio della finale.

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