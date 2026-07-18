Domenica 19 luglio, al MetLife Stadium di East Rutherford, si terrà la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Prima della partita, si svolgerà l’halftime show, trasmesso in diretta mondiale. L’evento musicale vedrà esibirsi vari artisti, con orario e dettagli visibili sui canali ufficiali. La finale sarà seguita da un pubblico globale, con milioni di spettatori collegati per assistere sia alla partita che allo spettacolo musicale.

Non sarà soltanto la partita che assegnerà la Coppa del Mondo. Domenica 19 luglio la finale tra Spagna e Argentina trasformerà il New York New Jersey Stadium, la denominazione utilizzata dalla FIFA per il MetLife Stadium di East Rutherford, in uno dei più grandi palcoscenici televisivi e musicali dell’anno. Per la prima volta nella storia del torneo, infatti, lo spettacolo non si fermerà al tradizionale cerimoniale che precede il calcio d’inizio, ma entrerà direttamente nella partita con un vero halftime show organizzato durante l’intervallo. È una scelta che avvicina inevitabilmente il Mondiale al modello del Super Bowl e che racconta bene la direzione intrapresa dalla FIFA per la prima edizione della competizione disputata da 48 nazionali. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Mondiali 2026, guida all’halftime show: orario, dove vederlo e tutti gli artisti

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Burna Boy to perform at 2026 World Cup Final Halftime Show.

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