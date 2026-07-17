TIM Summer Hits oggi la prima serata | artisti orario e dove vederlo in tv e streaming

Oggi, venerdì 17 luglio, parte TIM Summer Hits 2026, un evento televisivo dedicato alla musica estiva. La prima serata prevede esibizioni di vari artisti e sarà trasmessa sia in tv sia in streaming. L’appuntamento si svolge in una location all’aperto e l’orario di inizio è previsto per le 21. La manifestazione durerà diverse serate, con programmi quotidiani fino a metà agosto.

Roma, 17 luglio 2026 – Prende il via oggi, venerdì 17 luglio, TIM Summer Hits 2026, il grande appuntamento televisivo dedicato alle canzoni e agli artisti protagonisti dell’estate. Lo spettacolo, registrato a Piazza del Popolo, sarà condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. TIM Summer Hits 2026: a che ora inizia. La prima serata di TIM Summer Hits andrà in onda oggi, venerdì 17 luglio, alle 21:30 su Rai1. L’appuntamento porterà in televisione le esibizioni registrate dal 21 al 24 giugno nel cuore della Capitale. Nel corso delle quattro giornate, Piazza del Popolo ha accolto oltre 80 artisti, trasformandosi in una grande arena musicale aperta gratuitamente al pubblico. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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