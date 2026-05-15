Durante la finale dei Mondiali del 2026 si terrà un evento senza precedenti: per la prima volta uno spettacolo musicale sarà trasmesso durante l’intervallo della partita. L’evento vedrà protagoniste due grandi artiste, una nota per il suo stile iconico e l’altra per il suo talento internazionale. Lo spettacolo rappresenta una novità nel panorama delle finali dei campionati mondiali di calcio, che fino ad ora avevano incluso solo momenti di intrattenimento più tradizionali. La manifestazione sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo.

(LaPresse) La prossima edizione dei Mondiali di calcio FIFA segnerà una novità storica: per la prima volta è previst o uno spettacolo di intrattenimento durante l’intervallo della finale. L’annuncio è stato dato a New York, dove è stato confermato che l’organizzazione Global Citizen curerà il primo halftime show della storia della Coppa del Mondo FIFA. Tra gli artisti coinvolti figurano Madonna, Shakira e i BTS, con la direzione creativa affidata a Chris Martin dei Coldplay. Nel corso dell’evento è stata inoltre presentata “Dai Dai”, la canzone ufficiale dei Mondiali 2026, nata dalla collaborazione tra Shakira e la star dell’Afrobeats Burna Boy. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali 2026, storico halftime show in finale con Madonna e Shakira

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