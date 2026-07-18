Mondiali 2026 Francia-Inghilterra per il terzo posto | orario probabili formazioni e dove vederla in tv
Alle 23 italiane si gioca la partita per il terzo posto ai Mondiali 2026 tra Francia e Inghilterra, entrambe sconfitte nelle semifinali. Le formazioni probabili prevedono diversi cambi rispetto alle semifinali, con alcuni giocatori in dubbio. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e online. La gara si svolge in un impianto di città sconosciuta, senza possibilità di pubblico presente. Nessuna delle due squadre ha ancora annunciato ufficialmente le formazioni titolari.
Ai Mondiali 2026 è il momento della finale per il terzo posto. Francia e Inghilterra, le due grandi deluse dopo le semifinali, si scontrano questa sera alle 23 italiane per la medaglia di bronzo. Gli uomini di Didier Deschamps, reduci dalla sconfitta con la Spagna, proveranno a centrare almeno il terzo gradino del podio dopo aver vinto la Coppa del Mondo nel 2018 ed essere arrivati in finale in Qatar nel 2022. I Tre Leoni cercheranno di mettersi alle spalle la batosta inflitta loro dall’Argentina, vittoriosa in rimonta per 2-1 tra le polemiche per lo striscione con la rivendicazione delle Isole Falkland ( Malvinas per Buenos Aires). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Equipe de France de Football (@equipedefrance) Francia-Inghilterra: probabili formazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Mondiali 2026, Inghilterra-Francia per il terzo posto: orario e dove vederlaAlle 23:00 italiane a Miami si gioca la partita per il terzo posto dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Francia.
Mondiali 2026, Inghilterra-Francia per il terzo posto: orario e dove vederla staseraStasera alle 23:00, ora italiana, si gioca a Miami la partita per il terzo posto dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Francia.
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Francia e Inghilterra vogliono chiudere i Mondiali 2026 con una vittoria e il bronzo. Oggi a Miami le due nazionali si giocano il terzo posto dopo la delusione in semifinale. In palio c’è una medaglia, ma anche la possibilità di lasciare il torneo con un risultato facebook
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