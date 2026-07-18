Alle 23 italiane si gioca la partita per il terzo posto ai Mondiali 2026 tra Francia e Inghilterra, entrambe sconfitte nelle semifinali. Le formazioni probabili prevedono diversi cambi rispetto alle semifinali, con alcuni giocatori in dubbio. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e online. La gara si svolge in un impianto di città sconosciuta, senza possibilità di pubblico presente. Nessuna delle due squadre ha ancora annunciato ufficialmente le formazioni titolari.

Ai Mondiali 2026 è il momento della finale per il terzo posto. Francia e Inghilterra, le due grandi deluse dopo le semifinali, si scontrano questa sera alle 23 italiane per la medaglia di bronzo. Gli uomini di Didier Deschamps, reduci dalla sconfitta con la Spagna, proveranno a centrare almeno il terzo gradino del podio dopo aver vinto la Coppa del Mondo nel 2018 ed essere arrivati in finale in Qatar nel 2022. I Tre Leoni cercheranno di mettersi alle spalle la batosta inflitta loro dall’Argentina, vittoriosa in rimonta per 2-1 tra le polemiche per lo striscione con la rivendicazione delle Isole Falkland ( Malvinas per Buenos Aires). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Equipe de France de Football (@equipedefrance) Francia-Inghilterra: probabili formazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lapresse.it - Mondiali 2026, Francia-Inghilterra per il terzo posto: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

World Cup Daily: Francia-Inghilterra una sfida per il terzo posto e la Scarpetta d'oro | SBS...

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, Inghilterra-Francia per il terzo posto: orario e dove vederlaAlle 23:00 italiane a Miami si gioca la partita per il terzo posto dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Francia.

Mondiali 2026, Inghilterra-Francia per il terzo posto: orario e dove vederla staseraStasera alle 23:00, ora italiana, si gioca a Miami la partita per il terzo posto dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Francia.

Temi più discussi: Francia - Inghilterra ai Mondiali 2026: quando si gioca la finale del terzo posto, orario, programma e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Calcio; Mondiali 2026, diretta Francia-Inghilterra: formazioni, orario e dove vedere la finale per il terzo posto in streaming; Mondiali, oggi è il giorno di Francia-Inghilterra; Mondiali, oggi Francia-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

Francia-Inghilterra, le probabili formazioni della finale per terzo posto ai Mondiali 2026 #SkySport #FIFAWC2026 x.com

Thread della partita - Francia XV vs Inghilterra A | Partita del tour 2026 reddit

Dove vedere Francia-Inghilterra finale terzo posto Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streamingLa finalina per il terzo posto del Mondiale 2026 è la partita delle grandi deluse di questa competizione: da una parte la Francia, che fino alla semifinale contro la Spagna sembrava imbattibile, dall' ... msn.com

Pagina 2 | Dove vedere Francia-Inghilterra finale terzo posto Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streamingLa finalina per il terzo posto del Mondiale 2026 è la partita delle grandi deluse di questa competizione: da una parte la Francia, che fino alla semifinale contro la Spagna sembrava imbattibile, dall' ... corrieredellosport.it