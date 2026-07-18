Mondiali 2026 finalina Francia-Inghilterra | quando si gioca formazioni orario e dove vederla
La finalina tra Francia e Inghilterra ai Mondiali 2026 si disputerà al Miami Stadium. La partita si giocherà in una data ancora da definire, con orario da comunicare. Si tratta di un match che rappresenta l’ultima chance per entrambe le squadre di salire sul podio del torneo. La sfida vedrà le formazioni schierate in campo per conquistare il terzo posto, offrendo ai tifosi un’ultima occasione di emozioni prima della fine del campionato.
Non è la partita che Francia e Inghilterra sognavano di giocare. Ma al Miami Stadium resta ancora un posto sul podio mondiale da conquistare, insieme all’ultima occasione per chiudere il torneo con una vittoria. Francia-Inghilterra si disputa oggi, sabato 18 luglio, e mette di fronte Kylian Mbappé e Harry Kane. Per Didier Deschamps sarà l’ultima partita alla guida dei Bleus, mentre i Tre Leoni possono ottenere il loro miglior risultato ai Mondiali dal trionfo del 1966. Francia-Inghilterra, a che ora si gioca. La finale per il terzo posto dei Mondiali 2026 inizierà alle 23, ora italiana, le 17 a Miami. La partita sarà disputata al Miami Stadium. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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FRANCIA-INGHILTERRA: RADIOCRONACA IN DIRETTA DAL 1° MINUTO, FINALINA 3° E 4° POSTO DEI MONDIALI 2026
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