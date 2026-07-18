Mondiali 2026 finalina Francia-Inghilterra | quando si gioca formazioni orario e dove vederla

Non è la partita che Francia e Inghilterra sognavano di giocare. Ma al Miami Stadium resta ancora un posto sul podio mondiale da conquistare, insieme all’ultima occasione per chiudere il torneo con una vittoria. Francia-Inghilterra si disputa oggi, sabato 18 luglio, e mette di fronte Kylian Mbappé e Harry Kane. Per Didier Deschamps sarà l’ultima partita alla guida dei Bleus, mentre i Tre Leoni possono ottenere il loro miglior risultato ai Mondiali dal trionfo del 1966. Francia-Inghilterra, a che ora si gioca. La finale per il terzo posto dei Mondiali 2026 inizierà alle 23, ora italiana, le 17 a Miami. La partita sarà disputata al Miami Stadium. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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FRANCIA-INGHILTERRA: RADIOCRONACA IN DIRETTA DAL 1° MINUTO, FINALINA 3° E 4° POSTO DEI MONDIALI 2026

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