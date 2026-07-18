Francia e Inghilterra scendono in campo oggi alle ore 23:00, ora italiana, nella finale che nessuno avrebbe voluto giocare, quella del 3 posto del Mondiale 2026. Una gara di consolazione che chiude il torneo delle 2 grandi deluse. Francia-Inghilterra rappresenta anche l’ultimo capitolo della lunga storia di Didier Deschamps sulla panchina francese. Dopo 14 anni, 187 partite e 121 vittorie, il tecnico saluta la nazionale transalpina, che ha definito la cosa più bella della sua vita, capace di segnare 25 anni di carriera. L’obiettivo della Francia resta il 3 gradino del podio, nonostante la pesante sconfitta per 2 a 0 incassata contro la Spagna in semifinale. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Mondiale: oggi la Finalina, Mbappé e Kane puntano la Scarpa d’Oro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kylian Mbappe scores two goals in 95 seconds against Argentina in World Cup final

Notizie e thread social correlati

Mbappé a caccia di gol nella finalina per consolarsi con la Scarpa d'oro. Aspettando MessiKylian Mbappé punta alla Scarpa d’oro nella partita di consolazione dopo aver perso la finale.

Corsa alla Scarpa d’Oro della Coppa del Mondo: con Messi, Mbappe, Haaland e Kane tutti licenziati, chi finirà come capocannoniere?Nella Coppa del Mondo appena conclusa, tutte le grandi star del calcio sono state eliminate.

Temi più discussi: Francia - Inghilterra ai Mondiali 2026: quando si gioca la finale del terzo posto, orario, programma e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Calcio; Mondiali. La finale Spagna-Argentina e la finalina Francia-Inghilterra. Gli orari e dove vederle; Francia-Inghilterra per il 3° posto ai Mondiali, orario e dove vederla oggi in TV: le formazioni della finalina; Mondiali, oggi la finalina Francia-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

Chivu è ingolosito dall'idea di schierarlo sulle due fasce, il calciatore ha dato apertura massima all'Inter, ma deve ancora giocare la finalina del Mondiale x.com

Pagina 0 | Dove vedere Francia-Inghilterra finale terzo posto Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streamingLa finalina per il terzo posto del Mondiale 2026 è la partita delle grandi deluse di questa competizione: da una parte la Francia, che fino alla semifinale contro la Spagna sembrava imbattibile, dall' ... corrieredellosport.it

Francia-Inghilterra per il 3° posto ai Mondiali, orario e dove vederla oggi in TV: le formazioni della finalinaFrancia-Inghilterra oggi in TV per il 3° posto ai Mondiali: orario, formazioni e la sfida Mbappé-Bellingham-Kane per la Scarpa d’Oro ... fanpage.it