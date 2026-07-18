Molto meno comunismo più Cina

Dal 29 luglio, nelle edicole arriva il primo numero di una nuova serie di Dylan Dog, affiancato da storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La pubblicazione presenta un formato inedito, con una lunga narrazione suddivisa in due puntate. Questa uscita segna un cambio di rotta rispetto alle pubblicazioni precedenti, puntando su un mix di autori e stili diversi. La copertina mostra un’immagine forte e suggestiva, anticipando il contenuto vario e originale.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Il taxista di Kashgar ci guarda perplesso: non comprende l’indirizzo in mandarino che gli mostriamo sul cellulare. Il cinese lo capisce ma, evidentemente, non lo legge. Glielo scriviamo col traduttore in uiguro, la lingua della famiglia turcica che si parla nello Xinjiang, l’estrema regione occidentale della Cina. Si scrive in caratteri arabi e il suono ricorda certe parlate dell’Asia centrale. Ora l’indirizzo è chiaro. Mette sul computer di bordo il tragitto e fa partire una canzone nella sua lingua. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Il vero problema con la Cina

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