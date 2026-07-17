L’avvocato di Luciano Moggi critica l’archiviazione per Inter e Rocchi, sottolineando che la Procura di Milano si basa su una giurisprudenza di Calciopoli, ma secondo lui la situazione attuale presenta interferenze più evidenti e gravi. La motivazione della richiesta di archiviazione ha suscitato perplessità, evidenziando che, a suo avviso, i fatti contestati sono più gravi rispetto a quanto stabilito nel caso Calciopoli.

L’avvocato di Luciano Moggi. “ La motivazione della richiesta di archiviazione della Procura di Milano lascia molto perplessi. Si cita la giurisprudenza relativa al caso Calciopoli, ma qui l’interferenza non solo c’è, ma è anche diretta e più grave. A Milano sono garantisti e sono contento, ma a Napoli per molto, molto, molto meno hanno condannato per frode sportiva”. Intervistato dall’Adnkronos, l’avvocato Maurilio Prioreschi, difensore di Luciano Moggi, non usa giri di parole per commentare le sorti dell’inchiesta sul mondo arbitrale. Per i pubblici ministeri milanesi ci sarebbero state delle ingerenze sull’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi per favorire l’Inter, ma ciò non basta a riconoscere “un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - “Lascia molto perplessi l’archiviazione per Inter e Rocchi. Per molto meno a Calciopoli ci fu frode sportiva”

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