Non abbiamo ancora capito che per la Cina Taiwan è molto più importante della guerra in Iran

In un confronto tra le posizioni di due leader mondiali, una delle questioni principali riguarda Taiwan, considerata dalla Cina di maggiore rilevanza rispetto alla situazione in Iran. La disputa tra le due potenze si concentra sul controllo e sull’indipendenza dell’isola, che rappresenta un tema centrale nella strategia cinese. La questione di Taiwan viene posta davanti alle tensioni internazionali legate allo Stretto di Hormuz, ma per il governo cinese è prioritaria. La discussione si svolge senza coinvolgimento diretto di altri attori, mantenendo un focus sulle dinamiche tra Pechino e Taipei.

Nel confronto tra Donald Trump e Xi Jinping, dal punto di vista cinese, la questione più importante sul tavolo non è la chiusura dello Stretto di Hormuz: è l'indipendenza di Taiwan. La Cina considera l'isola parte del proprio territorio. Potrebbe chiedere agli Usa di cedere senza arrivare allo scontro. Ne ha parlato la sinologa Giada Messetti insieme agli altri ospiti dell'ultima puntata di Scanner Live. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Un attacco cinese a Taiwan non sarebbe solo una guerra regionale, ma uno SHOCK globale!

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