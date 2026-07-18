Vincenzo Dongellini, 49 anni, sarà giudicato dalla Corte d’Assise per l’omicidio della moglie, avvenuto nella notte del 18 marzo a Bergamo. La donna è stata colpita con 19 coltellate nell’appartamento di via Pescaria. Dongellini, originario di Sassoleone e con precedenti, sarà davanti ai giudici nella prima udienza prevista per settembre.

Sarà la Corte d’Assise a giudicare Vincenzo Dongellini, 49enne originario di Sassoleone che in passato aveva abitato anche a Imola, accusato dell’ omicidio della moglie Valentina Sarto, uccisa con 19 coltellate nella notte del 18 marzo scorso nell’appartamento di via Pescaria, a Bergamo. La prima udienza del processo è già stata fissata per il 15 settembre. La decisione è arrivata al termine dell’udienza preliminare davanti al giudice Garufi, chiamato a valutare le richieste delle parti. Il pubblico ministero Mele, titolare del fascicolo, aveva chiesto il giudizio immediato al termine delle indagini, richiesta confermata dal giudice. La difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Stefania Battistelli, aveva invece presentato un’istanza per accedere al rito abbreviato, subordinato allo svolgimento di una perizia psichiatrica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moglie uccisa con 19 coltellate. Dongellini sarà giudicato in Assise . Prima udienza fissata a settembre

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UCCIDE LA MOGLIE A COLTELLATE POI CERCA DI FARLA FINITA: ENNESIMA TRAGEDIA FAMIGLIARE A BERGAMO

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