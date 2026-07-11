L’udienza per il fallimento del Bari è stata fissata per il 3 settembre. La famiglia De Laurentiis, coinvolta nella gestione del club, si trova ora a dover rispondere alle questioni legali legate alla crisi finanziaria. Mentre il Napoli celebra il suo centenario, le questioni giudiziarie sul Bari rimangono in sospeso. La notizia è stata confermata dall’edizione locale di un quotidiano.

Se da un lato sono impegnati nel centenario del Napoli, dall’altro la famiglia De Laurentiis deve affrontare la continua crisi del Bari. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare un aggiornamento riportato dall’edizione di Bari de La Repubblica. Fallimento Bari, il 3 settembre la famiglia De Laurentiis dovrà presentare un piano di ricapitalizzazione. L’udienza sulla richiesta di liquidazione giudiziale del club pugliese è stata fissata per il prossimo 3 settembre. Il tutto è nato per iniziativa della Procura del capoluogo pugliese sull’inchiesta che, ovviamente, coinvolge la società e la famiglia De Laurentiis. Per evitare il fallimento del Bari, dunque, in questa data la proprietà dovrebbe presentarsi all’udienza con un piano di ricapitalizzazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Fallimento Bari, udienza fissata il 3 settembre: ora tocca alla famiglia De Laurentiis

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