È iniziata la seconda udienza del processo per il femminicidio di una ragazza di 28 anni, uccisa nel 2025 dall’ex fidanzato. La seduta si svolge presso la Corte d’Assise di Milano. Durante l’udienza saranno ascoltati nuovi testimoni e saranno esaminati ulteriori elementi relativi al caso. La prima udienza si era concentrata sulla ricostruzione dei fatti e sulla presentazione delle prove. La causa prosegue con l’obiettivo di chiarire le responsabilità.

Si è aperta alla Corte d'Assise di Milano la seconda udienza del processo sul femminicio di Pamela Genini, la 28enne uccisa il 14 ottobre 2025 dall'ex fidanzato Gianluca Soncin. In aula la Corte ascolterà alcuni testimoni chiave dell'accusa, come gli agenti della Polizia di Stato che per primi intervennero la sera del delitto nell'appartamento di via Iglesias. All'udienza è presente anche Soncin., Una delle testimoni che viene ascoltata nella seconda udienza è la prima dirigente della polizia di Stato, Serafina di Vuolo, intervenuta sul luogo dei fatti il 14 ottobre 2025, quando Pamela Genini fu accoltellata per 76 volte dall'ex compagno Soncin. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Pamela Genini.

© Tgcom24.mediaset.it - Pamela Genini, al via la seconda udienza in Corte d'Assise a Milano: ecco chi sarà ascoltato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio Genini, al via la prima udienza. La madre di Pamela in aula urla "bastardo" a SoncinAl via il processo davanti alla Corte d'Assise di Milano per l’imprenditore di 53 anni accusato dell’omicidio della compagna, avvenuto il 14 ottobre...

Cellulari e fotografie di Pamela Genini: no del Riesame al dissequestro. Ecco perchéIl tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di dissequestro di due cellulari, un coltello, mastice, materiale edile, un book fotografico, un...

Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Caso Pamela Genini, Francesco Dolci indagato per bancarotta fraudolenta - 06/07/2026 - Video; Pamela Genini e il caso della tomba profanata: via Garofano, ecco Capra; Caso Pamela Genini, l'avvocato Isabella Colombo rinuncia alla difesa di Francesco Dolci; Pamela Genini, rottura tra Francesco Dolci e l'avvocato Isabella Colombo è un caso: mistero sulla rinuncia.

Caso Pamela Genini: la comunicazione non verbale della madre youtu.be/H7t3Vf91jlo?si… via @YouTube x.com

Pamela Genini uccisa con 76 coltellate, oggi il processo all'ex fidanzato Soncin. Giallo del furto della testa: arrivano i superconsulentiÈ il giorno dell'udienza chiave nel processo davanti alla Corte d'Assise di Milano a carico di Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 ... msn.com

Femminicidio Pamela Genini, la poliziotta: Lei era riuscita a scappare, ma lui l’ha trascinata in casaÈ iniziata la seconda udienza del processo sul femminicidio di Pamela Genini, uccisa dall'ex fidanzato Gianluca Soncin, oggi a processo ... fanpage.it