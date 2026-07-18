Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Padova con l’accusa di aver costretto la moglie, incinta di cinque mesi, a prostituirsi. La donna, 20 anni, sarebbe stata picchiata se guadagnava poco e le sarebbero state negate comunicazioni con l’esterno, incluso l’uso del cellulare. La vittima si è rifugiata in un bar per sfuggire alla violenza. La polizia ha eseguito l’arresto, accertando le violenze fisiche e psicologiche.

PADOVA - Il terrore, la violenza, la fuga. La Polizia di Padova ha arrestato un cittadino romeno di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie 20enne, al quinto mese di gravidanza, che sarebbe stata costretta a prostituirsi, privata del cellulare e della possibilità di comunicare con l'esterno. La fuga nel bar Giovedì scorso, dopo le ennesime violenze, la donna aveva chiesto aiuto e trovato rifugio all'interno di un bar cittadino, chiedendo al titolare di contattare la questura e raccontando che il marito l'aveva picchiata e voleva ucciderla. Immediato l'intervento delle volanti e della Squadra mobile, con i poliziotti che hanno soccorso la donna e individuato l'uomo che da alcuni giorni si era trasferito in una struttura ricettiva nel quartiere «Sacro Cuore». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Moglie incinta, il marito la costringe a prostituirsi. «Massacrata di botte se guadagnava poco»: lei trova rifugio in un bar. Orrore a Padova

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