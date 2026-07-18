Modric ottimismo per la sua permanenza | ecco il suo ruolo nel nuovo Milan

Notizia in breve

Luka Modric, attualmente svincolato, riceve numerose chiamate durante le vacanze. Si parla di un possibile ruolo nel nuovo Milan, anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata. Il centrocampista ha lasciato il suo precedente club e si trova senza contratto. Le trattative tra le parti non sono state rese pubbliche, e non ci sono dettagli sui tempi o sulle condizioni dell’eventuale accordo. La situazione resta aperta e soggetta a sviluppi.