Modric ottimismo per la sua permanenza | ecco il suo ruolo nel nuovo Milan
Luka Modric, attualmente svincolato, riceve numerose chiamate durante le vacanze. Si parla di un possibile ruolo nel nuovo Milan, anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata. Il centrocampista ha lasciato il suo precedente club e si trova senza contratto. Le trattative tra le parti non sono state rese pubbliche, e non ci sono dettagli sui tempi o sulle condizioni dell’eventuale accordo. La situazione resta aperta e soggetta a sviluppi.
Il telefono di Luka Modric, in questi giorni di vacanza, non ha mai smesso di suonare. Attualmente il croato è un calciatore svincolato, dopo che la sconfitta contro il Portogallo ha chiuso (salvo sorprese) la sua avventura con la Nazionale ed il Milan non ha sfruttato il prolungamento annuale nei suoi confronti, lasciando piena disponibilità di scelta al calciatore. C'è un dettaglio però che i tifosi rossoneri hanno notato subito: la bio di Instagram di Modric non è mai cambiata. "Calciatore dell'AC Milan. Capitano della Croazia". Un indizio non da poco, per chi ancora si chiede se il numero 14 vestirà rossonero anche nella prossima stagione o se deciderà di appendere gli scarpini al chiodo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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