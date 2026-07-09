Luka Modric si prende una pausa dopo l'eliminazione della nazionale dal Mondiale e non giocherà più con la maglia della sua nazionale. Nel frattempo, si parla di un possibile nuovo ruolo nel club, con Amorim che potrebbe avere responsabilità diverse e minuti più significativi. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali cambiamenti, ma si discute di un possibile nuovo assetto per il centrocampista. Il calciatore si sta riprendendo dalla delusione e si prepara a nuove sfide.

Luka Modric cambierà vita anche se non la cambierà. In questi giorni è in vacanza, sta smaltendo la delusione per l'eliminazione della Croazia dal Mondiale e sa che quel capitolo è chiuso: non giocherà più con la maglia a scacchi. Ora deve prendere una decisione sul Milan e tutto fa pensare che resterà a Milano un altro anno. Gerry Cardinale lo ha invitato a rimanere, Ruben Amorim lo ha chiamato (due volte) per convincerlo a non darci un taglio e Modric è intenzionato a restare. Le possibilità alternative non mancano - la sua vita a Madrid, pianificata negli anni scorsi, lo aspetta - ma al Milan si trova bene, i tifosi lo amano e un po' di voglia di riconquistare la Champions c'è. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un nuovo Modric con Amorim. Minuti, ruolo, responsabilità: ecco che cosa cambierà

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