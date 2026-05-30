Giornata piena zeppa di notizie per il Milan. Sotto i riflettori, ovviamente, il futuro del club: dalla panchina al possibile nuovo direttore sportivo. Nella giornata di oggi, infatti, si è accesa la pista che porta ad Arne Slot, ex allenatore del Liverpool, ma non è tutto. Spunta anche l'interesse di una big per Ardon Jashari. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi: Nelle ultime ore si sta parlando tantissimo del futuro al Milan di Luka Modric. Con la mancata partecipazione in Champions League, una delle condizioni dettate dal croato per rimanere in rossonero, l'ex centrocampista del Real Madrid potrebbe dire addio al diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, avanza Slot per la panchina. Modric, è addio? Ecco il possibile nuovo DS

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Voto a questo Milan, a Modric e a questa esultanza

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