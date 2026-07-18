Il Milan ha preso la decisione finale sul futuro di Luka Modri?. Il centrocampista croato, nato nel 1985, si allena anche in vacanza mentre si attende un accordo. Il suo contratto con il club è scaduto il 30 giugno.

Si parla e si scrive molto, in questi giorni, del futuro di Luka Modri?. Il centrocampista croato, classe 1985, ha visto scadere il suo contratto con il Milan lo scorso 30 giugno. Nella sua prima stagione in rossonero, il Pallone d'Oro 2018 ha collezionato numeri da vero stakanovista: ben 2.864 minuti disputati in 37 presenze totali tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, impreziositi da 2 gol e 3 assist. Subito dopo, ha guidato la sua Croazia nella kermesse iridata, un'avventura interrottasi agli ottavi di finale dopo una sconfitta di misura contro il Portogallo. Prima di partire per l'avventura con la Nazionale, Modri? aveva comunicato alla dirigenza del Milan che avrebbe preso una decisione definitiva solo dopo il torneo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Modri?-Milan, siamo alla decisione finale. Intanto il fuoriclasse si allena anche in vacanza

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Il ct della Croazia #Bilic a Nova TV: Ho parlato con #Modric; siamo in costante contatto. Per quanto riguarda la questione attuale, ne discuteremo nei prossimi giorni. Il mio desiderio, e quello di tutti coloro che seguono il calcio, è che lui continui. #Milan @Mil x.com