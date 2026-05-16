Clamoroso | Modri? si allena con il gruppo A disposizione per Genoa-Milan

Nel pomeriggio, il centrocampista ha ripreso gli allenamenti con il resto della squadra dopo un periodo di assenza. La seduta si è svolta normalmente e lui ha partecipato alle esercitazioni come i suoi compagni. La presenza in gruppo rappresenta un passo importante nel percorso di recupero, e ora è a disposizione dell’allenatore per la prossima partita contro il Genoa. Nessuna comunicazione ufficiale sulla sua condizione, ma la sua presenza all’allenamento è stata confermata dai test.

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