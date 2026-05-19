Il supereroe del Milan è l' uomo mascherato | Modric si allena e vuole giocare col Cagliari

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric ha partecipato all'allenamento con il Milan indossando una maschera in carbonio da circa 150-200 grammi. Durante la seduta, si è allenato con i compagni di squadra e ha mostrato di sentirsi a suo agio con l'ausilio dell'accessorio. La presenza del centrocampista croato in campo è volta a valutare la sua condizione fisica in vista della prossima partita contro il Cagliari. Nessuna informazione ufficiale sulla sua disponibilità per la gara è stata ancora comunicata.

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I supereroi si riconoscono dalla maschera. In carbonio, 150-200 grammi di peso, nera, con due ampi semicerchi che scendono sulle guance. Luka Modric si è presentato così all'allenamento del Milan di oggi: il ritorno dell'uomo mascherato assieme ai compagni. Le foto di giornata colpiscono: Luka è a suo agio ma ha questa grande struttura, legata sopra e sotto le orecchie. Modric si è fratturato lo zigomo sinistro dopo un violento scontro con Locatelli nel secondo tempo di Milan-Juve. Si è operato tre settimane fa e il mondo ha commentato: "Stagione finita". Calma. Dopo pochi giorni si è capito che Modric aveva deciso di provare a tornare per Milan-Cagliari all'ultima giornata, anche solo per giocare 15 minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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