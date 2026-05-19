Il supereroe del Milan è l' uomo mascherato | Modric si allena e vuole giocare col Cagliari

Luka Modric ha partecipato all'allenamento con il Milan indossando una maschera in carbonio da circa 150-200 grammi. Durante la seduta, si è allenato con i compagni di squadra e ha mostrato di sentirsi a suo agio con l'ausilio dell'accessorio. La presenza del centrocampista croato in campo è volta a valutare la sua condizione fisica in vista della prossima partita contro il Cagliari. Nessuna informazione ufficiale sulla sua disponibilità per la gara è stata ancora comunicata.

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I supereroi si riconoscono dalla maschera. In carbonio, 150-200 grammi di peso, nera, con due ampi semicerchi che scendono sulle guance. Luka Modric si è presentato così all'allenamento del Milan di oggi: il ritorno dell'uomo mascherato assieme ai compagni. Le foto di giornata colpiscono: Luka è a suo agio ma ha questa grande struttura, legata sopra e sotto le orecchie. Modric si è fratturato lo zigomo sinistro dopo un violento scontro con Locatelli nel secondo tempo di Milan-Juve. Si è operato tre settimane fa e il mondo ha commentato: "Stagione finita". Calma. Dopo pochi giorni si è capito che Modric aveva deciso di provare a tornare per Milan-Cagliari all'ultima giornata, anche solo per giocare 15 minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il supereroe del Milan è l'uomo mascherato: Modric si allena e vuole giocare col Cagliari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Milan, Modric vuole esserci col Genoa: si valuta la possibilità di una maschera protettiva Clamoroso: Modri? si allena con il gruppo. A disposizione per Genoa-MilanNotizie clamorose da Milanello: Modri? è tornato ad allenarsi con il Milan in gruppo ed è pronto a tornare in campo contro il Genoa. Spalletti passato per martire che ha risollevato la Juve, Allegri invece lo scemo del villaggio che sta tarpando le ali ai numerosi fenomeni che giocano al Milan x.com Hakan Safi: Un solo supereroe non basterà per il mio Fenerbahçe. reddit Superman Day: a Milano l'unico evento europeo per celebrare il supereroe nato nel 1938 come fumettoConto alla rovescia per il Superman Day che si celebra il 18 aprile, un evento che si svolge a Milano ed è l’unico ufficiale in Europa dedicato al più grande supereroe del mondo. Warner Bros. corriere.it