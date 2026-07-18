Misurazione nei circuiti elettrici e monitoraggio dell’intensità di corrente

Notizia in breve

La misurazione dell’intensità di corrente nei circuiti elettrici è fondamentale per monitorare l’uso dell’energia nel settore industriale e domestico. Gli strumenti di misura rilevano i valori di corrente che attraversano i cavi, garantendo il funzionamento sicuro e efficiente di apparecchiature e impianti. La rilevazione permette di controllare il consumo elettrico e di prevenire sovraccarichi, contribuendo alla gestione energetica e alla sicurezza delle reti elettriche.