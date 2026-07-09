furto di corrente nei guai una coop

Notizia in breve

Una cooperativa è stata scoperta mentre manometteva un contatore elettrico, riducendo il consumo del 60 per cento rispetto alla reale utilizzazione. La frode è stata individuata durante un controllo, e il contatore è stato sequestrato. La cooperativa rischia sanzioni legali per aver alterato il sistema di misurazione dell’energia. Nessun’altra persona è stata coinvolta nell’episodio.