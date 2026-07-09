Furto di corrente nei guai una coop
Una cooperativa è stata scoperta mentre manometteva un contatore elettrico, riducendo il consumo del 60 per cento rispetto alla reale utilizzazione. La frode è stata individuata durante un controllo, e il contatore è stato sequestrato. La cooperativa rischia sanzioni legali per aver alterato il sistema di misurazione dell’energia. Nessun’altra persona è stata coinvolta nell’episodio.
Aveva manomesso un contatore, per far sì che registrasse il 60 per cento in meno di quanto effettivamente consumato. Per questo è stata scoperta a denunciata dai carabinieri una 43enne di Montecosaro, presidente di una cooperativa che si occupa di accoglienza in favore dei migranti, ritenuta responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica. A far scattare le indagini era stata la denuncia fatta dalla società "E-Distribuzione Energia Elettrica", che aveva riscontrato alcune anomalie e consumi ingiustificati, troppo bassi, sulla rete di propria competenza relativa a quella utenza. Ricevuta questa segnalazione, i carabinieri di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Contestualizzo per chi, come me, non fosse al corrente della faccenda. 80 fiale di fentanyl sono state rubate dalla cassaforte della farmacia dell’Ospedale Israelitico di Roma tra il 22 e il 24 giugno senza segni di effrazione, con ipotesi di furto interno favorito da - X x.com
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