Durante controlli nei locali di Chiaia, i carabinieri hanno scoperto allacci abusivi alla rete elettrica. Sono state denunciate cinque persone per parcheggiatori abusivi, con alcuni già soggetti a misure come il DACUR.

Controlli a tappeto dei carabinieri nei baretti di Chiaia: scoperti allacci abusivi alla rete elettrica e denunciati cinque parcheggiatori abusivi, alcuni già sottoposti a DACUR.. All’alba si è concluso l’ennesimo servizio a largo raggio nella zona dei baretti di Chiaia da parte dei carabinieri della compagnia Napoli centro. Tolleranza zero nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali della zona. Denunciati per furto di corrente elettrica due imprenditori proprietari rispettivamente di un bar e di un ristorante a via Santa Lucia. Nei due locali i militari hanno constatato l’allaccio abusivo del contatore. Sono 5 i parcheggiatori abusivi denunciati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Chiaia, controlli nei baretti: denunce per furto di corrente e parcheggi abusivi

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Napoli, controlli del Primo Maggio: 12enne armato di coltello tra i denunciati

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