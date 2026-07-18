Militari e forze dell’ordine in piazza a Roma per una storica protesta L’appello a Meloni | Dove sei? – Il video

Da open.online 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Militari e forze dell’ordine sono scesi in piazza a Roma, partecipando a una protesta senza precedenti. La manifestazione si è svolta sotto il sole di luglio, con un grande corteo che ha attraversato le strade della città. Durante la protesta, è stato rivolto un appello pubblico alla premier, chiedendo “Dove sei?”. Un video documenta l’evento, che rappresenta una prima volta storica per questa categoria. Non sono stati segnalati incidenti o scontri.

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Manifestazione storica quella andata in scena oggi, 18 luglio, per le vie della Capitale, sotto il sole cocente di luglio: per la prima volta, infatti, gli uomini e le donne di Marina, Esercito, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza sono scesi in piazza insieme per chiedere maggiori tutele, un rinnovo contrattuale adeguato, migliori condizioni previdenziali e più attenzione per le loro famiglie. È di pochi giorni fa la firma degli accordi sindacali  relativi al personale del  Comparto Sicurezza e Difesa per il triennio 2025-2027, ma i sindacati che non hanno partecipato al tavolo denunciano: «È una truffa», mentre riecheggiano per le strade gli slogan «dignità» e «rispetto», ma anche il nome Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

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