Militari e forze dell’ordine in piazza a Roma per una storica protesta L’appello a Meloni | Dove sei? – Il video

Militari e forze dell’ordine sono scesi in piazza a Roma, partecipando a una protesta senza precedenti. La manifestazione si è svolta sotto il sole di luglio, con un grande corteo che ha attraversato le strade della città. Durante la protesta, è stato rivolto un appello pubblico alla premier, chiedendo “Dove sei?”. Un video documenta l’evento, che rappresenta una prima volta storica per questa categoria. Non sono stati segnalati incidenti o scontri.

Manifestazione storica quella andata in scena oggi, 18 luglio, per le vie della Capitale, sotto il sole cocente di luglio: per la prima volta, infatti, gli uomini e le donne di Marina, Esercito, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza sono scesi in piazza insieme per chiedere maggiori tutele, un rinnovo contrattuale adeguato, migliori condizioni previdenziali e più attenzione per le loro famiglie. È di pochi giorni fa la firma degli accordi sindacali relativi al personale del Comparto Sicurezza e Difesa per il triennio 2025-2027, ma i sindacati che non hanno partecipato al tavolo denunciano: «È una truffa», mentre riecheggiano per le strade gli slogan «dignità» e «rispetto», ma anche il nome Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Banda della Marina Militare giunge in piazza Colonna sulle note dell'Inno del reggimento San Marco

Notizie e thread social correlati

Ordine al Merito della Repubblica: premiati in Prefettura sei esponenti di Forze dell'Ordine e Istituzioni piacentineSei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni locali sono stati premiati in prefettura con l’Ordine al Merito della Repubblica...

Prove per parata 2 giugno a Roma, cavalli delle forze dell'ordine in fuga spaventati da fuochi d’artificio, i VIDEO dell’inseguimentoPoco prima della mezzanotte, nei pressi delle Terme di Caracalla a Roma, i cavalli delle forze dell’ordine impiegati per la parata del 2 giugno sono...

Temi più discussi: Settore sicurezza e difesa, rinnovato il contratto: aumenti da 100 euro al mese; Aumenti da 100 euro al mese in su: rinnovato il contratto di Polizia e Forze armate; FIRMATO IL CONTRATTO SICUREZZA-DIFESA 2025-2027; CCNL: chiuso il confronto, probabile firma a breve.

Agrigento – Porto Empedocle Si è conclusa oggi la visita del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano #Portolano, ai Reparti e agli Enti delle #ForzeArmate di stanza in Sicilia. Ad Agrigento, il Generale Portolano ha incontrato il Prefetto Dott. x.com

DUBBI RISERVA 30% MILITARI reddit

Ccnl Difesa, ok a stipendi più alti e 2.400 euro di arretrati per le Forze dell’OrdineVerso il rinnovo Difesa e Sicurezza: circa 100 euro netti in più al mese per gli agenti delle qualifiche iniziali e arretrati da 2.400 euro ... quifinanza.it

Aumenti da 100 euro al mese in su: rinnovato il contratto di Polizia e Forze armateLa somma dei due ultimi rinnovi ammonta a 2.600 euro netti annui in più. La promessa di Zangrillo ai militari: Entro 90 giorni tavolo sulla previdenza ... repubblica.it