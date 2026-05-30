Poco prima della mezzanotte, nei pressi delle Terme di Caracalla a Roma, i cavalli delle forze dell’ordine impiegati per la parata del 2 giugno sono fuggiti spaventati dai fuochi d’artificio. I cavalli sono scappati durante le prove, e sono stati ripresi in video mentre correvano inseguendo i reparti a cavallo. L’episodio si è verificato mentre i reparti si preparavano per le celebrazioni della Festa della Repubblica.

Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte nell’area delle Terme di Caracalla, dove i reparti a cavallo erano stati radunati in vista delle celebrazioni della Festa della Repubblica. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni fuochi d’artificio esplosi improvvisamente nei dintorni avrebbero spaventato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Prove per parata 2 giugno a Roma, cavalli delle forze dell'ordine in fuga spaventati da fuochi d’artificio, i VIDEO dell’inseguimento

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Cavalli in fuga inseguiti dai militari, caos in strada a Roma: erano scappati dalle prove per la parata del 2 giugno – Il videoCavalli scappati durante le prove per la parata del 2 giugno sono stati inseguiti dai militari nelle strade di Roma.

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