Ordine al Merito della Repubblica | premiati in Prefettura sei esponenti di Forze dell' Ordine e Istituzioni piacentine
Sei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni locali sono stati premiati in prefettura con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia di consegna si è svolta nella sede prefettizia, dove sono stati consegnati ufficialmente i riconoscimenti. La premiazione ha coinvolto figure di spicco del settore pubblico e delle forze di sicurezza. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sui motivi specifici delle onorificenze.
In prefettura la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il prefetto di Piacenza Patrizia Palmisani, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, ha consegnato il diploma al Colonnello Pierantonio Breda, Comandante Provinciale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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