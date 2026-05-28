Ordine al Merito della Repubblica | premiati in Prefettura sei esponenti di Forze dell' Ordine e Istituzioni piacentine

Da ilpiacenza.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni locali sono stati premiati in prefettura con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia di consegna si è svolta nella sede prefettizia, dove sono stati consegnati ufficialmente i riconoscimenti. La premiazione ha coinvolto figure di spicco del settore pubblico e delle forze di sicurezza. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sui motivi specifici delle onorificenze.

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In prefettura la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il prefetto di Piacenza Patrizia Palmisani, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, ha consegnato il diploma al Colonnello Pierantonio Breda, Comandante Provinciale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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