Ordine al Merito della Repubblica | premiati in Prefettura sei esponenti di Forze dell' Ordine e Istituzioni piacentine

Notizia in breve

Sei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni locali sono stati premiati in prefettura con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia di consegna si è svolta nella sede prefettizia, dove sono stati consegnati ufficialmente i riconoscimenti. La premiazione ha coinvolto figure di spicco del settore pubblico e delle forze di sicurezza. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sui motivi specifici delle onorificenze.