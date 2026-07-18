Milano va a fuoco un appartamento al sesto piano | morti un uomo e una donna

Da milano.repubblica.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha colpito un appartamento al sesto piano di un edificio in via Padre Placido Riccardi, zona Palmanova a Milano. Due persone sono state trovate morte all’interno dell’appartamento, mentre altre sono state evacuate e alcune hanno riportato intossicazioni. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che stanno ancora accertando le cause dell’incendio. L'edificio è stato evacuato per motivi di sicurezza.

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Le fiamme in via Padre Placido Riccardi, in zona Palmanova. Lo stabile è stato evacuato, alcune persone intossicate. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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Incendio in un appartamento a Milano: una donna è morta. Il video dei vigili del fuoco al lavoro

Video Incendio in un appartamento a Milano: una donna è morta. Il video dei vigili del fuoco al lavoro

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