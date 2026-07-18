Milano scoppia un incendio in un appartamento di via Padre Riccardi | muore una donna

Un incendio è scoppiato poco dopo le 19.30 in un appartamento al quinto piano di un edificio in via Padre Riccardi, zona Cimiano, a Milano. L’incendio ha provocato la morte di una donna. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno spento le fiamme. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o su eventuali altri coinvolti.

Milano, 18 luglio 2026 – Un incendio è divampato poco dopo le 19.30 a Milano in via Padre Placido Riccardi 23 in zona Cimiano, nelle vicinanze di via Palmanova, in un appartamento al quinto piano. Si registrerebbe una vittima, pare una donna, e tre intossicati. Lo stabile è stato totalmente evacuato. Sei i mezzi del Comando di via Messina giunti in pochissimi minuti sul luogo dell'incendio ancora al lavoro per domare le fiamme che hanno avvolto l'immobile. (Notizia in aggiornamento). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Milano incendio in una palazzina di via Luigi Menabrea, evacuati i condomini

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