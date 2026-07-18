Milano va a fuoco un appartamento al sesto piano | coppia di anziani trovati morti

Un incendio ha interessato un appartamento al sesto piano in via Padre Placido Riccardi, zona Palmanova a Milano. Le fiamme hanno provocato la morte di una coppia di anziani trovata senza vita all’interno. Lo stabile è stato evacuato e alcune persone sono state soccorse per intossicamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

Le fiamme in via Padre Placido Riccardi, in zona Palmanova. Lo stabile è stato evacuato, alcune persone intossicate. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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Incendio in un appartamento a Milano: una donna è morta. Il video dei vigili del fuoco al lavoro

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