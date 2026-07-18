Un incendio ha coinvolto il sesto piano di un edificio di sei piani a Milano, in via Padre Placido Riccardi a Cimiano. Due persone sono decedute, mentre altre due sono rimaste intossicate. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme. L’incendio si è verificato nella serata e le cause sono ancora in fase di accertamento. Nessun’altra persona risulta coinvolta.

Ancora un incendio a Milano. Due persone sono morte in serata mentre due sono rimaste intossicate, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, in un rogo che ha interessato il sesto e ultimo piano di un grande caseggiato di sei piani in via padre Placido Riccardi a Cimiano, a est di Milano. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del Fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Dal palazzo sono state evacuate decine di persone. Pattuglie degli agenti della Polizia locale hanno bloccato la via. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Milano, incendio in un appartamento al sesto piano di un palazzo: due morti e due intossicati

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Incendio in un appartamento a Milano: una donna è morta. Il video dei vigili del fuoco al lavoro

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