Milano una vittima in un rogo scoppiato in appartamento
Un incendio si è sviluppato poco dopo le 19.30 in un appartamento al sesto piano di un edificio in via Padre Placido Riccardi, nel quartiere Palmanova a Milano. Si registra almeno una vittima, presumibilmente una donna, e alcuni persone sono rimaste intossicate. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e soccorrere i coinvolti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Un incendio è divampato poco dopo le 19.30 a Milano in via Padre Placido Riccardi, nel quartiere Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbe una vittima, probabilmente una donna, e alcuni intossicati. Lo stabile - fanno sapere i soccorritori - è stato totalmente evacuato. Sei i mezzi del Comando di via Messina giunti sul luogo dell'incendio ancora al lavoro per domare le fiamme che hanno avvolto l'immobile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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