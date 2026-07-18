Milano incendio in appartamento | c’è una vittima

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato poco dopo le 19.30 in un appartamento al sesto piano di via Padre Placido Riccardi, nel quartiere Palmanova a Milano. Si parla di una vittima, probabilmente una donna, e di alcuni intossicati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora lavorando per domare le fiamme e accertare le cause. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.