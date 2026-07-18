Milano incendio in appartamento | c’è una vittima
Un incendio si è sviluppato poco dopo le 19.30 in un appartamento al sesto piano di via Padre Placido Riccardi, nel quartiere Palmanova a Milano. Si parla di una vittima, probabilmente una donna, e di alcuni intossicati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora lavorando per domare le fiamme e accertare le cause. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.
A Milano un incendio è divampato poco dopo le 19.30 in via Padre Placido Riccardi 23 nel quartiere Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Si registrerebbe una vittima, probabilmente una donna, e alcuni intossicati. Lo stabile – fanno sapere i soccorritori – è stato totalmente evacuato. Sei i mezzi del Comando dei Vigili del fuoco di via Messina giunti sul luogo dell’incendio ancora al lavoro per domare le fiamme che hanno avvolto l’immobile. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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