Un incendio si è sviluppato nel centro di smistamento BRT a Milano, in zona Bovisa. La causa è un pacco di circa 10 chili, che sarebbe stato appoggiato su un pianale pronto per essere caricato su un camion diretto a Torino. Un dipendente ha riferito che il pacco era caldo prima di prendere fuoco ed è scoppiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Il maxi rogo che è divampato nel centro di smistamento della Brt in zona Bovisa, a Milano, è partito da un pacco di circa 10 chili che era stato appoggiato sul pianale pronto per essere trasferito su un camion diretto a Torino. Come ha testimoniato il dipendente della società di logistica, dopo le 19, ha prelevato dal nastro trasportatore il pacco 50X30X30 centimetri, al tatto, ha sentito calore. Ma senza farci troppo caso lo ha sistemato sulla piattaforma e si è voltato per prelevare un altro pacco. Nel momento in cui si è rigirato verso la piattaforma ha visto prima del fumo, poi le fiamme a alla fine ha sentito un forte rumore, un botto. Ora le indagini della Procura, che ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti, puntano a individuare quel che rimane del pacco per poi procedere al suo esame. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Milano, maxi rogo alla BRT. Un dipendente: "Il pacco era caldo, ha preso fuoco ed è scoppiato"

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Incendio Bartolini a Milano, come è scoppiato: «È caduto un pacco, poi le fiamme»

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