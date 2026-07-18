Milano un uomo e una donna morti nell' incendio di un appartamento

Da gazzettadelsud.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono morte in un incendio divampato in un appartamento a Cimiano, quartiere a est di Milano. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo l’allarme, trovando i due corpi senza vita tra le macerie e le fiamme ancora attive. Le squadre di soccorso hanno spento le fiamme e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Non ci sono altri feriti.

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Due persone sono morte in un incendio divampato in un appartamento a Cimiano, quartiere a est di Milano. All'interno dell'abitazione i Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo privo di vita di una donna e quello di un'altra persona: si tratterebbe di un uomo, le cui generalità sono al vaglio delle forze dell'ordine presenti sul posto, impegnate negli accertamenti. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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