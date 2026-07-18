Un incendio in un appartamento al sesto piano di un edificio nel quartiere Palmanova a Milano ha causato due morti, un uomo e una donna. Le fiamme sono divampate in serata in via Padre Placido Riccardi 23. I soccorritori hanno trovato i corpi senza vita all’interno dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Sale a due il bilancio delle vittime dell’incendio divampato in serata in un appartamento di Milano, nel quartiere Palmanova. Le fiamme sono esplose in un’abitazione situata al sesto piano dello stabile di via Padre Placido Riccardi 23. I vigili del fuoco trovano due corpi. Durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’appartamento, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione il corpo senza vita di un uomo, la cui identità è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Poco prima era stato trovato un secondo corpo, presumibilmente quello di una donna. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e chiarire le cause che hanno innescato l’incendio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Incendio in un appartamento a Milano, salgono a due le vittime: trovati un uomo e una donna

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