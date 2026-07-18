Milano incendio in un appartamento in zona Cimiano | morti un uomo e una donna

Due persone sono morte e altre due sono rimaste intossicate in un incendio che ha interessato il sesto piano di un edificio di sei piani in via Padre Placido Riccardi a Cimiano, Milano. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto in serata. Le prime informazioni indicano che il rogo si è sviluppato nell’appartamento del sesto piano. Non sono ancora state rese note le cause dell’incendio.

Ancora un incendio a Milano. Due persone sono morte in serata mentre due sono rimaste intossicate, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, in un rogo che ha interessato il sesto e ultimo piano di un grande caseggiato di sei piani in via padre Placido Riccardi a Cimiano, a est di Milano. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del Fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Dal palazzo sono state evacuate decine di persone. Pattuglie degli agenti della Polizia locale hanno bloccato la via. Chi sono le vittime A quanto si è saputo, la donna morta nell'incendio non era autosufficiente e in grado di muoversi mentre l'uomo trovato nell'abitazione potrebbe essere il marito. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Milano, incendio in un capannone in zona Bovisa: colonna di fumo nero

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