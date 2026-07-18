Bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel Milano Marittima | il padre si era allontanato per andare in camera

Da ilmessaggero.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 4 anni è deceduta dopo essere annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato per recarsi in camera, lasciando la bambina sola. La piccola è stata trovata in acqua e trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è morta poco dopo. La piscina era delimitata e non si sono verificati altri incidenti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

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Il sabato pomeriggio vacanziero della Riviera Romagnola, tra tuffi in acqua e risate, è stato cancellato in un attimo. Una bimba di 4 anni, di famiglia austriaca, è morta all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale ravennate. Inutili i soccorsi. I precedenti Solo ieri Alice Ferrari, 11 anni, è deceduta all'ospedale Gaslini di Genova, dopo che mercoledì scorso era stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante (Genova). Si allunga la scia delle morti in piscina, che dal 2022 hanno ormai superato i 75 casi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel Milano Marittima

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