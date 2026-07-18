Bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel Milano Marittima | il padre si era allontanato per andare in camera

Notizia in breve

Una bambina di 4 anni è deceduta dopo essere annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato per recarsi in camera, lasciando la bambina sola. La piccola è stata trovata in acqua e trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è morta poco dopo. La piscina era delimitata e non si sono verificati altri incidenti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.