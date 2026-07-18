Bimba muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima
Una bambina di 4 anni è deceduta dopo aver annegato nella piscina di un hotel a Milano Marittima nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le manovre di rianimazione sono state inutili. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta. La struttura è stata chiusa temporaneamente.
Milano Marittima, 18 luglio 2026 – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Milano Marittima. Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima. Il tragico incidente si è verificato poco dopo le 14. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ma per la piccola purtroppo non c’è stato nulla da fare. All’hotel, oltre al pm di turno Angela Scorza, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima e i colleghi del Nucleo Investigativo di Ravenna per i rilievi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Aveva 7 anni
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