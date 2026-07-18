bimba muore annegata nella piscina di un hotel di milano marittima

Notizia in breve

Una bambina di 4 anni è deceduta dopo aver annegato nella piscina di un hotel a Milano Marittima nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le manovre di rianimazione sono state inutili. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta. La struttura è stata chiusa temporaneamente.