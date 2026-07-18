Milano Marittima bimba di quattro anni muore annegata nella piscina di un hotel | Il padre si è allontanato lei è finita in acqua

Una bambina di quattro anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima nel pomeriggio di sabato 18 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, il padre si è allontanato e la bambina è finita in acqua. Le autorità stanno ancora esaminando le modalità dell’incidente.

Dramma a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel nel pomeriggio di sabato 18 luglio. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti., Secondo una prima ricostruzione, la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, i colleghi del nucleo investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Milano Marittima, bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel

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