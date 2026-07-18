Una bambina di 4 anni è annegata nel primo pomeriggio nella piscina di un hotel a Milano Marittima, Ravenna. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, la bambina è deceduta. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La struttura è stata temporaneamente chiusa.

RAVENNA – Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima (Ravenna), per circostanze ancora al vaglio. Il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza. Secondo una prima ricostruzione, la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Bologna.repubblica.it - Bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Aveva 7 anni

Notizie e thread social correlati

Milano Marittima, bimba di 4 anni muore annegata nella piscina dell'hotelUna bambina di 4 anni è morta nel pomeriggio di sabato 18 luglio, dopo aver annegato nella piscina di un hotel a Milano Marittima.

Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima Una bambina di 4 anni è deceduta dopo essere annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima.

Temi più discussi: Arrone, bimba aggredita da animale in un parco. Il sindaco: Era lupo; Bimba di 4 anni aggredita da un lupo; È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata in una piscina a Sestri Levante. Aperta inchiesta per omicidio colposo; Task force per la cattura del lupo dopo l aggressione a una bimba di 4 anni ad Arrone: vertice in prefettura a Terni, Regione mobilitata - Umbria in Europa.

È stato di nuovo trasferito Emanuel Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di due anni figlia di Emanuela Aiello, anch'essa x.com

Il 40% degli studenti delle elementari non raggiunge conoscenze di base in matematica reddit

Dramma a Milano Marittima, bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotelLa tragedia è avvenuta in una struttura della riviera ravennate. Inutili i tempestivi soccorsi del 118, i carabinieri e il magistrato di turno al lavoro per ricostruire la dinamica ... affaritaliani.it

Milano Marittima, bimba di 4 anni annegata nella piscina di un hotelUna bambina di quattro anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, località balneare sul litorale ravennate. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti ... tg24.sky.it