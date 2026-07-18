Bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima

Da bologna.repubblica.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 4 anni è annegata nel primo pomeriggio nella piscina di un hotel a Milano Marittima, Ravenna. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, la bambina è deceduta. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La struttura è stata temporaneamente chiusa.

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RAVENNA – Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima (Ravenna), per circostanze ancora al vaglio. Il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza. Secondo una prima ricostruzione, la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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