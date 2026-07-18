milano marittima bimba di 4 anni annega in piscina

Una bambina di 4 anni è deceduta annegando in una piscina a Milano Marittima. Si tratta dell'ultimo di una serie di incidenti simili, dopo il caso di un'11enne deceduta a Sestri Levante, risucchiata dal bocchettone della vasca. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle cause. La polizia sta indagando sul fatto.

Ancora una morte per annegamento in piscina. Dopo il caso dell’11enne Alice, morta a Sestri Levante dopo essere stata risucchiata dal bocchettone della vasca in cui nuotava, un episodio analogo è avvenuto a Milano Marittina. Una bimba di appena 4 anni ha perso la vita mentre si trovava nella piscina dell’ hotel in cui alloggiava. La piccola è annegata. A condurre le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sono i carabinieri di Milano Marittima e il nucleo investigativo di Ravenna. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche il pm di turno. Immediato il cordoglio espresso dal sindaco di Cervia, Mirko Boschetti, che sui social ha scritto: “Oggi siamo colpiti da una tragedia che segna profondamente la nostra città. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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MILANO MARITTIMA, BAMBINA di 4 ANNI ANNEGA nella piscina di un hotel

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