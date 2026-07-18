Una bambina di 4 anni è morta annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La tragedia si è verificata nella località balneare sul litorale ravennate. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su eventuali responsabilità o interventi delle autorità. La notizia è stata diffusa senza ulteriori commenti ufficiali.

Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, località balneare sul litorale ravennate, per circostanze ancora al vaglio. Il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza. Secondo una prima ricostruzione, la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Milano Marittima, bimba di 4 anni annega in piscina: l'ennesimo caso

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MILANO MARITTIMA, BAMBINA di 4 ANNI ANNEGA nella piscina di un hotel

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