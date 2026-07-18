Milano Marittima bambina di 4 anni morta annegata nella piscina dell' Hotel Continental caduta in acqua mentre il padre andava in camera - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe caduta in acqua mentre il padre si stava dirigendo verso la camera. Gli investigatori stanno verificando la presenza e le azioni della madre e del bagnino al momento dell'incidente. La polizia sta conducendo accertamenti per chiarire le dinamiche.

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Gli inquirenti indagano per capire dove fossero la madre e il bagnino quando la bambina è finita in acqua Una bambina di 4 anni è morta dopo essere annegata nella piscina dell'Hotel Continental a Milano Marittima. Era con la famiglia, di origini austriache, in soggiorno sulla Riviera romagnol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Milano Marittima, bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel

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