Milano Marittima bambina di 4 anni morta annegata nella piscina dell' Hotel Continental caduta in acqua mentre il padre andava in camera - VIDEO
Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe caduta in acqua mentre il padre si stava dirigendo verso la camera. Gli investigatori stanno verificando la presenza e le azioni della madre e del bagnino al momento dell'incidente. La polizia sta conducendo accertamenti per chiarire le dinamiche.
Gli inquirenti indagano per capire dove fossero la madre e il bagnino quando la bambina è finita in acqua Una bambina di 4 anni è morta dopo essere annegata nella piscina dell'Hotel Continental a Milano Marittima. Era con la famiglia, di origini austriache, in soggiorno sulla Riviera romagnol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Milano Marittima, bambina di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel
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