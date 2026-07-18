Milano Marittima bambina di 4 anni morta annegata nella piscina dell' Hotel Continental caduta in acqua mentre il padre andava in camera - VIDEO

Notizia in breve

Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe caduta in acqua mentre il padre si stava dirigendo verso la camera. Gli investigatori stanno verificando la presenza e le azioni della madre e del bagnino al momento dell'incidente. La polizia sta conducendo accertamenti per chiarire le dinamiche.