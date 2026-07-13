Incendio in una palazzina al Portuense quattro residenti intossicati dal fumo

Da roma.corriere.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato in una palazzina al pianoterra in via Chiusdano, angolo via delle Vigne, nel quartiere Portuense. Quattro residenti sono stati intossicati dal fumo e trasportati in ospedale per controlli. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, che hanno evacuato l’edificio. Non ci sono stati altri feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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È successo in un pianoterra in via Chiusdano, angolo via delle Vigne. Gli abitanti sono stati portati in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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