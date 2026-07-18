Un incendio scoppiato intorno alle 19.30 di sabato in via Padre Placido Riccardi a Milano ha causato la morte di due anziani, di 89 e 84 anni. I pompieri sono intervenuti sul posto, ma le vittime sono state trovate senza vita all’interno del palazzo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sul modo in cui si è sviluppato. Nessun altro occupante è rimasto coinvolto.

Sono due le vittime dell’incendio divampato intorno alle 19.30 di sabato 18 luglio in via padre Placido Riccardi, nella zona di via Palmanova, a Milano. All’interno dell’appartamento al sesto piano è stato trovato anche il corpo del marito della prima vittima. È stato il figlio della coppia a raccontare che all’interno dell’abitazione vivevano in due. Dopo le prime verifiche ci si è accorti che all’appello mancava anche l’anziano 89enne, italiano, come la moglie 84enne. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento di uno stabile al civico 23. In pochi minuti il rogo ha avvolto completamente l’appartamento. I vigili del fuoco hanno evacuato completamente lo stabile e anche, a scopo precauzionale, le palazzine vicine. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, incendio in un palazzo della zona di viale Palmanova: una coppia di anziani morti. Avevano 89 e 84 anni

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Milano, incendio in un capannone in zona Bovisa: colonna di fumo nero

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