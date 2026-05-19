Arrestati due finti carabinieri | avevano truffato una coppia di anziani per 60mila euro

Da bolognatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini di 41 e 38 anni, entrambi provenienti dalla provincia di Napoli, sono stati arrestati per aver truffato una coppia di anziani residente in provincia di Ferrara. I due si sono spacciati per carabinieri e hanno estorto 60.000 euro ai danni degli anziani. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della provincia di Ferrara, che hanno identificato e fermato i soggetti coinvolti nell’operazione. La truffa si è svolta attraverso comunicazioni telefoniche e incontri successivi con i falsi carabinieri.

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Due uomini di 41 e 38 anni, entrambi originari della provincia di Napoli, sono stati arrestati per una truffa ai danni di una coppia di anziani residenti in provincia di Ferrara. L’arresto è avvenuto sull’autostrada A1, al casello di Casalecchio di Reno.I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Video CC: arrestati 2 finti Carabinieri per estorsione ai danni di anziani in provincia di Oristano

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