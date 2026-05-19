Arrestati due finti carabinieri | avevano truffato una coppia di anziani per 60mila euro

Due uomini di 41 e 38 anni, entrambi provenienti dalla provincia di Napoli, sono stati arrestati per aver truffato una coppia di anziani residente in provincia di Ferrara. I due si sono spacciati per carabinieri e hanno estorto 60.000 euro ai danni degli anziani. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della provincia di Ferrara, che hanno identificato e fermato i soggetti coinvolti nell’operazione. La truffa si è svolta attraverso comunicazioni telefoniche e incontri successivi con i falsi carabinieri.

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