Arrestati due finti carabinieri | avevano truffato una coppia di anziani per 60mila euro
Due uomini di 41 e 38 anni, entrambi provenienti dalla provincia di Napoli, sono stati arrestati per aver truffato una coppia di anziani residente in provincia di Ferrara. I due si sono spacciati per carabinieri e hanno estorto 60.000 euro ai danni degli anziani. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della provincia di Ferrara, che hanno identificato e fermato i soggetti coinvolti nell’operazione. La truffa si è svolta attraverso comunicazioni telefoniche e incontri successivi con i falsi carabinieri.
Due uomini di 41 e 38 anni, entrambi originari della provincia di Napoli, sono stati arrestati per una truffa ai danni di una coppia di anziani residenti in provincia di Ferrara. L’arresto è avvenuto sull’autostrada A1, al casello di Casalecchio di Reno.I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Video CC: arrestati 2 finti Carabinieri per estorsione ai danni di anziani in provincia di Oristano
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Via Calzabigi, finti carabinieri truffano una coppia di anziani e rubano migliaia di euro in gioielli
Leggi anche: "Signora, non perda tempo": il ricatto dei finti carabinieri che hanno truffato 116 anziani (video)
Barcellona. Finti carabinieri truffano anziana, arrestati due catanesi La refurtiva è stata recuperata e restituita... facebook
Colpo da finti carabinieri ai danni di una 89enne: in due fuggono sul suv noleggiato, arrestati ift.tt/uYS2oEh x.com
Finti carabinieri truffatori nei paesi del palermitano: fermati dall'ArmaArrestati i finti carabinieri che truffavano gli anziani. Sei arresti e una denuncia tra Geraci Siculo, Castelbuono e Misilmeri, nel Palermitano. I militari del Norm - Aliquota operativa della Compa ... rainews.it
Finti carabinieri arrestati: truffe ad anziani per soldi e gioielli nel PalermitanoSono tre le operazioni recenti che riguardano un fenomeno criminale dei finti carabinieri che organizzano truffe ai danni degli anziani. meridionews.it