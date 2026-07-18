Milano incendio in un palazzo a Cimiano | morti carbonizzati due anziani chi sono le vittime e la richiesta di aiuto

Due anziani sono morti carbonizzati nell’incendio scoppiato in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo di sei piani in via Padre Placido Riccardi, nel quartiere Cimiano. L’intero stabile è stato evacuato, e le fiamme sono state domate dopo diverse ore di intervento. Le vittime sono state trovate senza vita tra le macerie dell’appartamento. La richiesta di aiuto è arrivata con l’allarme che ha coinvolto i vigili del fuoco.

La tragedia in via Padre Placido Riccardi, nel quartiere Cimiano, evacuato l’intero stabile di sei piani. Una serata di paura si è trasformata in tragedia nel quartiere Cimiano, alla periferia est di Milano, dove un violento incendio ha devastato un appartamento all’ultimo piano di una palazzina popolare. Due anziani, una donna di 89 anni e un uomo di 84, sono morti carbonizzati, senza riuscire a mettersi in salvo. Una delle due vittime, Luisa Fedeli, aveva gridato aiuto. La donna condivideva l’appartamento con il marito ottantanovenne Gianfranco Antonioli, originario di Cremona. Aveva difficoltà a deambulare. Le fiamme sono divampate nell’abitazione di via Padre Placido Riccardi, trasformando in pochi minuti la casa in una trappola mortale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Milano, incendio in un capannone in zona Bovisa: colonna di fumo nero

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