Un grave incendio ha colpito un palazzo nella periferia di Milano, causando due morti e almeno due intossicati. L’incendio si è verificato nel tardo pomeriggio in via Padre Riccardi, zona Crescenzago. I vigili del fuoco hanno confermato le vittime, un uomo e una donna, e che altre due persone sono rimaste intossicate dal fumo. Alcuni edifici vicini sono stati evacuati per sicurezza.

È scoppiato un grave incendio nel tardo pomeriggio in via Padre Placido Riccardi, in zona Crescenzago nella periferia di Milano. Stando alle prime informazioni pervenute tramite i vigili del fuoco, ci sono due persone decedute, un uomo e una donna, e almeno altre due persone sono rimaste intossicate dal fumo. Il palazzo è stato evacuato, ma per precauzione anche gli edifici accanto sono stati allertati. Le operazioni sono ancora in corso. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Incendio in un palazzo della periferia di Milano, due vittime e due intossicati: evacuati anche edifici vicini

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